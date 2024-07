Heitinga wordt Slots assistent bij Liverpool, ondanks verleden bij rivaal Everton

John Heitinga wordt definitief de assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool. De 40-jarige Heitinga was al enige tijd in onderhandeling met de Engelse topclub, die zijn komst nu heeft bevestigd.

Voor hoe lang de 87-voudig Oranje-international heeft getekend, is niet bekendgemaakt.

Rivaal

De overgang van Heitinga is opmerkelijk, in die zin dat hij jarenlang voor rivaal en stadgenoot Everton speelde. Heitinga werkte afgelopen seizoen al als assistent-trainer in de Premier League, bij West Ham United. Daarvoor werkte hij als trainer in de jeugd bij Ajax.

De oud-verdediger maakte het seizoen 2022/2023 af als interim-hoofdtrainer van de Amsterdamse club, na het ontslag van Alfred Schreuder.

Slot, die Feyenoord deze zomer verruilde voor Liverpool, heeft ook zijn assistent Sipke Hulshoff meegenomen uit Rotterdam.