Carapaz sterkste vluchter in chaotische Alpenrit, ook Pogacar valt aan

Het zou in de Tour de France vandaag een etappe voor vluchters zijn en het werd ook een etappe voor vluchters. Van de tientallen renners die het in de zeventiende etappe probeerden, was Richard Carapaz de sterkste.

De Ecuadoriaan kwam solo aan op de slotklim naar skidorp Superdévoluy en heeft nu in alle drie de grote ronden (Tour, Giro en Vuelta) een etappe gewonnen. Medevluchter Simon Yates finishte op tientallen seconden als tweede. Enric Mas kwam als derde aan.

Wout Poels was op de achtste plaats de beste Nederlander.

Pogacar kan zich niet bedwingen

In de strijd om de gele trui bleef het lang stil in de 177 kilometer lange rit de Alpen in. In harmonie leken de 'grote drie' - Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel - de eerste Alpencols op te fietsen. Totdat Pogacar vlak onder de top van de voorlaatste klim demarreerde. Tóch nog een aanval.