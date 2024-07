Van de Zandschulp verliest van gravelspecialist Etcheverry in achtste finales in Gstaad

Botic van de Zandschulp heeft in drie sets verloren van Tomás Martín Etcheverry in de achtste finales van het ATP-toernooi in Gstaad, Zwitserland. De 28-jarige Nederlander weerde zich kranig, maar moest zijn meerdere erkennen in de Argentijn: 6-2, 2-6, 3-6.

Voor Etcheverry, nummer 32 van de wereld, verliep de eerste set vrij rampzalig, Hij oogde passief, maar zocht in de tweede meer de aanval door veelvuldig naar het net te komen. Dat resulteerde in een 6-2 setwinst.

Hoewel Van de Zandschulp aanmerkelijk beter tennis liet zien dan in de afgelopen tijd, had hij het geluk niet aan zijn zijde. Ook gaf hij af en toe slordig servicebeurten weg en kende hij weinig succes met zijn dropshots. Etcheverry zag ze van mijlenver aankomen, bovendien waren de ballen vaak te hoog geplaatst.

Slagvaardiger

Gravelspecialist Etcheverry ging simpelweg ook slagvaardiger om met zijn breakkansen. Zo brak hij Van de Zandschulp (de mondiale nummer 87) al vroeg twee keer in de derde set en breidde hij hiermee zijn voorsprong uit naar 4-1.

Exemplarisch was hoe Van de Zandschulp naliet om terug te keren in de wedstrijd. Hij gaf een van 40-15 voorsprong in de servicebeurt van de Argentijn toch nog uit handen. Etcheverry won de derde set uiteindelijk relatief gemakkelijk met 6-3.