Van de Zandschulp verliest in Gstaad, De Jong kan niet stunten tegen Zverev

Botic van de Zandschulp heeft in de achtste finales van het ATP-toernooi in Gstaad verloren van Tomás Martín Etcheverry. De 28-jarige Nederlander weerde zich kranig, maar moest zijn meerdere erkennen in de Argentijn: 6-2, 2-6, 3-6.

In Hamburg ging ook Jesper de Jong onderuit. Hij kon in de eerste ronde niet stunten tegen wereldtopper Alexander Zverev: 2-6, 2-6.