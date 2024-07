Nationale herdenking MH17: gemis, dankwoorden en een applaus

Namens de Nederlandse regering nam daarna premier Schoof het woord. "Ik zou niets liever willen dan dat u hier niet was", begon hij zijn toespraak. "Dat is zoals het had moeten zijn." Hij bedankte de buitenlandse nabestaanden en vertegenwoordigers die aanwezig waren. "We blijven verbonden. Niet alleen in ons verdriet, maar ook in ons gevecht voor rechtvaardigheid."

"Ik hoef u niet te vertellen dat een veroordeling niet hetzelfde is als iemand achter de tralies hebben. Rechtvaardigheid vraagt om een lange, lange adem. En die hebben we. We hebben de tijd. Het geduld en het doorzettingsvermogen. Dat is mijn boodschap aan de schuldigen en mijn belofte aan u."

In 2022 werden drie verdachten in de MH17-strafzaak bij verstek veroordeeld tot levenslang. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens buigt zich over de verantwoordelijkheid van Rusland in de zaak.

Bekijk hieronder een fragment van de toespraak van premier Schoof: