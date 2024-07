Lamens bereikt mijlpaal in Boedapest, geen kwartfinaleplaats Rus in Palermo

Lamens, de nummer 137 van de wereld, had in de eerste ronde verrassend en overtuigend gewonnen van Varvara Gracheva, de nummer 77 van de wereld, en nu dus ook van een volgende Française, Monnet.

De 25-jarige Lamens won de eerste vier games, maar Monnet vocht zich terug tot 4-3. Lamens bleef rustig toen ze voor setwinst serveerde, verloor daarna nog maar dertien punten en verbetert na deze week haar hoogste positie op de wereldranglijst (131ste).

Lamens verkeert in de vorm van haar leven. In april won ze het WTA-125-toernooi in het Portugese Oeiras en vlak daarvoor had ze in de Billie Jean King Cup toenmalig nummer tien van de wereld Jelena Ostapenko verslagen.

Lamens treft bij de laatste acht Aljaksandra Sasnovitsj, de Belarussische nummer 134 van de wereld.

Rus eindigt met dubbele fout

Rus, die in 2009 en 2019 ook de tweede ronde had gehaald in Palermo, speelde voor de tweede keer tegen de eveneens 33-jarige Begu en moest net als op de Australian Open van 2013 haar meerdere in de Roemeense erkennen.

De eerste set kende twee breekkansen en die werden beide benut door Begu, de toernooiwinnares van 2022. De tweede set was een stuk spannender. Rus vocht voor wat ze waard was, maar leverde op 5-5 met een dubbele fout haar opslag in.