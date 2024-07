Rusland en Oekraïne ruilen 95 krijgsgevangenen

Rusland en Oekraïne hebben opnieuw gevangenen geruild, dat meldt zowel de Oekraïense president Zelensky als het Russische ministerie van Defensie. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben bemiddeld bij de onderhandelingen. Aan beide kanten zijn 95 krijgsgevangenen vrijgelaten.

Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn het allemaal militairen. Sommigen van hen zaten al twee jaar in gevangenschap. Zelensky bedankt de VAE voor het mogelijk maken van de ruil en verwelkomde de vrijgelaten Oekraïners: "Hoe moeilijk het ook is, we zoeken naar iedereen die gevangen zit. We moeten iedereen terugbrengen."

Het is de 54ste ruil sinds de inval in februari 2022. De Verenigde Naties stellen dat de meeste Oekraïense gevangenen niet de juiste medische zorg kregen tijdens hun gevangenschap. Ze werden soms mishandeld of gemarteld door middel van elektrische schokken. Ook aan Oekraïense zijde zijn er meldingen van mishandelde Russische krijgsgevangenen.

De vorige ruil was begin vorige maand. Toen werden er door beide landen 90 militairen en burgers uitgeruild.