Ouders: dochter bij Leusden 'zeer kort' gebeten door wolf

Het meisje dat gistermorgen gewond raakte op landgoed Den Treek bij Leusden is gebeten door een wolf. Dat schrijven de ouders en de buitenschoolse opvang van het meisje in een gezamenlijke verklaring.

Gisteren meldde de politie nog dat geen sprake was van een bijtincident, maar dat blijkt wel het geval te zijn geweest. "We kunnen bevestigen dat de fysieke confrontatie een bijtincident door een wolf betrof", aldus de ouders van het meisje en de buitenschoolse opvang Vrijland Amersfoort op de website van de bso.

"De medewerker van de bso die tijdens de gebeurtenis direct naast het meisje stond, heeft verklaard dat ze de wolf in de zij van het kind heeft zien bijten. Het was een zeer korte beet in de zij van het meisje, de wolf heeft niet doorgebeten en liet het meisje direct los, waarna zij viel. Het fysieke letsel beperkt zich tot lichte verwondingen", vervolgen de ouders en de bso. "Het meisje is geschrokken maar maakt het goed. Omdat de wolf van achteren kwam, heeft ze de wolf niet zien aankomen en heeft ze geen beeld bij de wolf."

Kleding

Naar aanleiding van het incident heeft de politie de kleding van het meisje meegenomen voor sporenonderzoek, meldt RTV Utrecht. Het gezin van het meisje en de medewerkers van de opvang zijn gehoord door de politie.

De provincie doet nu verder onderzoek. Een woordvoerder kan op dit moment niet bevestigen dat daadwerkelijk gebeten is, maar laat wel weten het bericht op de website van de bso gezien te hebben. "Er is geen reden om iets anders te denken, maar er is nog geen bevestiging van de politie."

Welpjes

Gisteren adviseerde de provincie het gebied in Leusden te mijden. Op het landgoed is een wolvenpaar met welpjes gevestigd. Dat "gedraagt zich daarom zeer defensief naar honden en mensen die te dichtbij komen", aldus de provincie. Vorige week verdween een hond op het landgoed. Mogelijk is het dier meegenomen door een wolf.