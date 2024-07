Vanavond op tv: Houthi's slaan weer toe op Rode Zee • The Man With 1000 Kids

The Man With 1000 Kids

De Netflix-documentaire 'The Man With 1000 Kids', over de Nederlandse spermadonor Jonathan, maakt veel los. Stichting Donorkind krijgt dagelijks twee of drie meldingen van ouders die denken dat hun kind ook afkomstig is van een 'massadonor'.

Wat kunnen die ouders doen? En wat moet of mag de overheid doen om dit soort praktijken in de toekomst te voorkomen? Te gast is Ties van der Meer, voorzitter van Stichting Donorkind.