Kabinet stemt in met herstructureringsplan KLM

Het kabinet heeft ingestemd met het herstructureringsplan dat KLM heeft aangeboden om de kosten te verlagen. Daarmee kan KLM een beroep doen op het reststand van de 3,4 miljard euro aan staatssteun.

Eerder weigerde minister Hoekstra het volledige bedrag uit te keren, omdat de piloten in tegenstelling tot andere KLM-medewerkers niet instemden met het inleveren van salaris. Gisteren bereikte de pilotenvakbond VNV alsnog een akkoord over loonmatiging voor KLM-personeel in de komende vijf jaar

De ministers Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) hebben de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het akkoord. De afspraken over loonmatiging hebben als uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. In de brief zeggen de ministers dat het kabinet financiële steun verleent vanwege het belang van KLM voor het internationale netwerk op Schiphol. "Dit levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid."

Van de lening van 3,4 miljard euro die afgelopen juni als gevolg van de coronacrisis beschikbaar is gesteld, bestaat 2,4 miljard euro uit een garantiestelling voor bankleningen en 1 miljard euro uit een directe lening. In ruil daarvoor houdt KLM zich naast de loonmatiging aan voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.