Zwemster Van Rouwendaal kritisch op stroming in Seine: 'Echt niet te doen'

Sharon van Rouwendaal houdt er rekening mee dat het openwaterzwemmen tijdens de Olympische Spelen toch niet plaatsvindt in de Seine. Niet de vervuiling van de rivier die de Franse hoofdstad doorkruist, maar de sterke stroming maakt het racen op die locatie volgens haar onmogelijk.

Waar wereldzwembond World Aquatics een maximale stroming van 0,5 meter per seconde toestaat, is dat volgens de olympisch kampioene van Rio 2016 in de Seine 1,2 meter per seconde. "Onder zulke omstandigheden kom je als zwemster tegen de stoom in gewoon niet vooruit", aldus Van Rouwendaal, de regerend wereldkampioene op de tien kilometer.

'Niet te doen'

In Maagdenburg, waar ze traint onder leiding van Bernd Berkhahn, zwom ze bij wijze van test recent in de rivier de Elbe bij een stroming van 0,7 meter van seconde. "Over een stuk waar ik heen 45 minuten over deed, was ik terug maar twee minuten kwijt. Dat was echt niet te doen."

Ook haar teamgenoot Florian Wellbrock kwam in de Elbe nauwelijks vooruit. "Zwemmen lukte hem alleen met een extreem korte slag", aldus Van Rouwendaal. De Duitser won tijdens de uitgestelde Zomerspelen van Tokio goud op het onderdeel open water.