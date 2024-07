Vergeten olympische sport: croquet trok in 1900 één betalende toeschouwer

Een gezelschap grijzende inwoners van Gendt baant zich, uitgerust met felgekleurde hamertjes, een weg door de groenstroken en de fitnessweide aan de rand van het lokale sportcomplex. Als zij bij een - net zo fel gedecoreerd - balletje uitkomen, staan ze even stil. Een van hen kijkt peinzend vooruit, om de bal vervolgens met een ferme hamertik in een kuil te doen belanden. De heer op leeftijd ontvangt de complimenten van de rest.



De enscenering heeft iets weg van een geïmproviseerde golfbaan. Of een grove versie daarvan: het gras staat hoog, de ondergrond is hobbelig. Het materiaal doet daarentegen denken aan croquet, het oude gezelschapsspel waarbij de bal met hamers door poortjes moet worden getikt. Dit is een mix van beide: krolf is de naam.

Mannen en vrouwen in zelfde competitie

Tijdens de Spelen van Parijs in 1900 stond croquet eenmalig op het olympische programma. In zekere zin was de sport baanbrekend: mannen en vrouwen deden gelijktijdig mee aan dezelfde competitie. Dat was op de Spelen niet eerder vertoond.

De aankleding deed recht aan het imago van het spel, dat met name in elitaire kringen werd beoefend: mannen speelden in pak, een pet op het hoofd. Vrouwen waren gekleed in lange jurken en droegen hoeden, die tijdens Prinsjesdag niet zouden misstaan.