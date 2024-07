Ronald Plasterk niet vervolgd om gerommel met jaarrekeningen

Het Openbaar Ministerie gaat een biotech-startup en een biofarmaceutisch bedrijf van oud-minister en -informateur Ronald Plasterk niet vervolgen. Het OM ziet "vooralsnog geen aanknopingspunten" om strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

In mei is door advocaat Henri Sarolea aangifte gedaan van strafbare feiten rond het opstellen en deponeren van jaarverslagen van de bedrijven, die zich toeleggen op de ontwikkeling van kankervaccins. De aangifte wordt doorgestuurd naar de Belastingdienst voor nader onderzoek.

In de aangifte ging het om verschillende economische delicten. Jaarcijfers zouden te laat zijn gedeponeerd en bepaalde informatie in de jaarrekeningen zou niet kloppen. Het OM zegt de jaarrekeningen en aangifte te hebben bestudeerd. Gebleken is dat inderdaad een aantal jaarrekeningen te laat is gedeponeerd.

"Het niet (op tijd) deponeren is strafbaar als economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken", schrijft het OM. Op basis daarvan kan het OM een boete opleggen of de zaak naar de rechter kan brengen. De aangifte wordt nu dus naar het BEH doorgestuurd.

Onbedoeld

Van andere onjuiste informatie in de jaarrekeningen ziet het OM geen overtuigend bewijs. "Ook op dit vlak wordt de aangifte doorgestuurd naar de Belastingdienst, die mogelijk kan besluiten nader onderzoek te doen. De Belastingdienst kan de zaak alsnog aanmelden voor strafrechtelijk onderzoek", klinkt het.

NRC schreef in mei over de aangifte van Sarolea. Plasterk zei daarover dat als er onverhoopt een onvolkomenheid was geslopen in een jaarrekening dat onbedoeld is gebeurd en dat het bedrijf zich laat ondersteunen door een accountantskantoor.

Patenten

De krant schreef toen over patentaanvragen voor kankervaccins waarbij Plasterk een collega niet had betrokken. Door die toegekende patenten zou hij met zakenpartners miljoenen hebben gediend. Daar loopt voor zover bekend geen strafrechtelijk onderzoek naar.