Tegenstander azc krijgt celstraf voor bedreiging burgemeester Tubbergen

De politierechter heeft een celstraf van vijf maanden, waarvan drie voorwaardelijk, opgelegd aan een 49-jarige inwoner van Albergen. De man was fel gekant tegen de komst van asielzoekers in het dorp en bedreigde burgemeester Anko Postma van Tubbergen, waar Albergen onder valt.

De verdachte plaatste onder meer een gps-tracker op de auto van de burgemeester om hem in het geniep te kunnen volgen, meldt RTV Oost.

"We leven in een land waarin mensen verschillen van mening. Dat mag, maar niet op deze manier", aldus de politierechter in het vonnis.

In augustus 2022 besloot het toenmalige kabinet dat er een asielzoekerscentrum moest komen in een voormalig hotel in Albergen. Het besluit viel slecht bij omwonenden. Zij demonstreerden meermalen. In het hotel werd brand gesticht.

Op een informatieavond in de toekomstige opvang werden vernielingen aangericht. Raadsleden, ambtenaren en bestuurders spraken na afloop van een intimiderende en bedreigende sfeer. "We zaten als ratten in de val", citeerde de politierechter burgemeester Postma.

Airtag

De 49-jarige verdachte, een van de omwonenden, liep op die informatieavond naar huis om de gps-tracker, een zogenoemde airtag, op te halen en op de auto van de burgemeester te plaatsen. "Wij hadden het vermoeden dat hij vanaf dag één van zijn aanstelling niet in Tubbergen woonachtig is, terwijl een burgemeester dat wel verplicht is", zei de verdachte op de zitting.

"We hadden ook het vermoeden dat hij geen aanstalten wilde maken om hier te komen wonen en dat hij voornamelijk verblijft in een hotel", verklaarde de verdachte. Postma's gezin woont nog in het Friese Opsterland. "Ik wilde hem niet stelselmatig volgen, maar ik wilde weten of hij verbleef in Opsterland of in een hotel elders."

De burgemeester ontdekte de airtag per toeval. Zijn dochter zag via 'zoek mijn iPhone' een onbekend mobiel apparaat in de buurt. Vanuit de woonkamer maakte ze daar verbinding mee en hoorde een piepend geluid. Bij de wieldop van het linkerwiel van de auto van de burgemeester trof ze de airtag aan.

De vondst veroorzaakte grote onrust bij Postma en zijn gezin. De rechter vroeg de verdachte of hij die angst begreep. "Onwetendheid kan angstig maken", aldus de Albergenaar. "Door kennis had je er een ander verhaal van kunnen maken. Het plaatsen van een airtag is in mijn ogen niet strafbaar."

Machtsspelletje

De verdachte werd eind maart in alle vroegte van zijn bed gelicht door de politie. "Een machtsspelletje", noemde hij dat zelf. "Ze hebben de zwaarste methode gebruikt, door met agenten met bivakmutsen binnen te komen, terwijl mijn vrouw en kinderen binnen waren. Ik vind het buiten alle proporties."

Bij de inval in zijn woning trof de politie een gaspistool aan. Op de telefoon van de Albergenaar zag de politie dat hij een foto van Postma's woning in Opsterland deelde met buurtbewoners. Ook deelde hij een foto van een wapen, gericht op het azc-hotel, en waren er bewerkte plaatjes te zien met 'moffenhoer' en die van de burgemeester met een bord 'landverrader'. "Deze foto's kun je in geen andere tijd plaatsen dan in 1945", aldus de politierechter.

Angst aangewakkerd

"Er wordt angst aangewakkerd en het gezag van burgemeester wordt zo ernstig ondermijnd", stelde de officier van justitie. Hij eiste een gevangenisstraf van vijf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

De rechter heeft die eis gevolgd. Ook mag de verdachte drie jaar lang geen contact opnemen met Postma en mag hij zich gedurende die tijd niet bevinden in de gemeente Opsterland of in de omgeving van het gemeentehuis van Tubbergen.