Ajax wint na krankzinnige dagen: 'Klaassen deed bespreking op mobiel'

De Ajacieden vieren feest na de snelle openingsgoal van Antony - Pro Shots

In één zin vatte Ajax-trainer Erik ten Hag de zege in de Champions League op FC Midtjylland samen. "Na deze krankzinnige dagen mogen we heel tevreden zijn met de 2-1." De coach doelt op de voorbereiding vol gedoe met coronatesten, onduidelijkheid over de inzet van spelers en later ingevlogen voetballers. "Maar we hebben de taak volbracht", zei Ten Hag na afloop van de tumultueuze dagen in Denemarken. "We wisten maandag niet met wie we het allemaal moesten doen. Davy Klaassen hebben we zo laat nog opgeroepen dat hij niet eens tijd had om naar het hotel te komen!"

Davy Klaassen begon als wissel in Denemarken - Pro Shots

Klaassen moest vanaf het vliegveld direct door naar het stadion. "Onderweg heeft hij op zijn telefoon de wedstrijdbespreking kunnen beluisteren." Belofte aan Ekkelenkamp Ten Hag besloot Klaassen buiten de basis te laten. "Want ik had Jurgen Ekkelenkamp al beloofd dat hij mocht beginnen. Die kan ik dan niet zomaar teleurstellen." De trainer liet Klaassen in de tweede helft invallen voor Ekkelenkamp. Omdat Atalanta Bergamo met 0-5 verloor van koploper Liverpool is Ajax halverwege de groepsfase gestegen naar de tweede plaats, die aan het eind recht geeft op een plaats in de knock-outfase.

De stand in groep D na drie duels - NOS

"Wil je verder komen, dan was dit heel belangrijk", wist Ten Hag, die ondanks de zege geen goed Ajax zag. "We begonnen aardig, maar hebben daarna te weinig gecontroleerd." Controle of niet, Ajax kwam al wel snel op een 2-0 voorsprong. Antony prikte na 48 seconden al binnen. Aanvoerder Dusan Tadic verdubbelde binnen het kwartier de voorsprong. Vijf minuten later maakte Midtjylland de aansluitingstreffer. "Na de tegengoal werd het onrustig", zag Ten Hag. "Onnodig, want ik denk dat we deze wedstrijd makkelijk onder controle hadden kunnen houden."

Erik ten Hag langs de lijn - Pro Shots

"Alle onzekerheid over die coronatesten is ook wel van nadelige invloed op onze voorbereiding geweest. Naar alle waarschijnlijk waren de positieve testen vals", aldus de coach. 'Hoorde pas om vier uur dat ik mocht spelen' Dusan Tadic is een van de spelers voor wie het rare dagen waren. Na een positieve coronatest mocht hij eerst niet meevliegen met de selectie uit Amsterdam. Na een negatieve test een dag later, kon hij alsnog richting Denemarken. "Ik hoorde pas om vier uur 's middags dat ik kon spelen", vertelde Tadic na de wedstrijd bij SBS6. "Als prof moet je er alles aan doen om altijd klaar te staan. Het gaf juist motivatie dat ik toch nog mocht meedoen."

Emotie bij Ajax-aanvoerder Dusan Tadic na het laatste fluitsignaal in Denemarken - Pro Shots