Hockeyer Van Ass (32) knokte zich naar Spelen: 'Framing over leeftijd heel vervelend'

Van Ass is de meest ervaren hockeyer bij Oranje, maar ook 32 jaar oud. Bondscoach Delmée wilde verjongen en selecteerde onder anderen topscorer aller tijden Jeroen Hertzberger (38) niet meer. Het maakte Van Ass voor deze selectie niet extra nerveus, maar de focus op leeftijd mag er wel af.

"Leeftijd wordt in topsport soms echt tegen je gebruikt, zoals Hertzberger zei. Dat heb ik zelf zo niet ervaren, maar ik merk wel dat mensen om me heen gaan denken dat je oud bent of versleten, terwijl dat misschien nog helemaal niet aan de orde is."