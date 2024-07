Modewinkels Dior en Armani verdacht van uitbuiting

Luxe modewinkels Dior en Armani worden in Italië verdacht van medeplichtigheid aan uitbuiting. Dat zegt de Italiaanse toezichthouder AGCM na invallen bij de hoofdkantoren in en bij Milaan.

Toeleveranciers van de luxemerken zouden hun werknemers te lage lonen hebben betaald en personeel zou meer uren hebben gewerkt dan is toegestaan. Ook zouden de werkomstandigheden onveilig en ongezond zijn bij het maken van bijvoorbeeld riemen en tassen.

Het Italiaanse Openbaar Ministerie bracht vorige maand al naar buiten dat er misstanden plaats zouden vinden bij toeleveranciers, die vooral Chinese arbeiders in dienst hebben. Mensen zouden daar 14 uur per dag werken voor lage lonen.

Armani zei toen "altijd controle- en preventiemaatregelen te hanteren om misbruik in de toeleveringsketen tegen te gaan." Maar de Italiaanse autoriteit zegt dus dat dat niet klopt. "De bedrijven hebben mogelijk onwaarheden verkondigd over hun ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid", staat in een persbericht.

Gisteren deed de AGCM samen met de Italiaanse politie invallen bij de hoofdkantoren van Dior en Armani in en bij Milaan. Eerder kwamen de fabrieken al onder toezicht te staan.