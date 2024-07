Nederland scoort minder op kinderrechten dan België en Duitsland

Nederland leeft de kinderrechten een stuk minder goed na dan andere westerse landen zoals België en Duitsland. Dat stelt de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights op basis van wereldwijd onderzoek samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op de lijst van 194 landen staat Nederland op plaats 19, een plek hoger dan vorig jaar, maar onder buurlanden België (8ste) en Duitsland (4de). KidsRights wijst onder andere op problemen in de Nederlandse jeugdzorg en jeugdbescherming, kinderarmoede en een gebrek aan opvang voor kinderen in asielzoekerscentra.

De KidsRights Index is een mondiale ranglijst die jaarlijks meet hoe het staat met de kinderrechten op het gebied van leven, gezondheid, onderwijs, bescherming en het creëren van een gunstig klimaat voor de rechten van het kind. Vorig jaar daalde Nederland van plaats 4 naar plaats 20.

Watervoorraden beschermen

Vooral op het gebied van gezondheidszorg gaat het voor kinderen in Nederland minder goed dan eerdere jaren, stelt KidsRights. De organisatie vindt het onder meer zorgelijk dat de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma daalt, en dat de vaccinatiegraad tegen mazelen nu onder de 90 procent ligt. "Recente onderzoeken hebben uitgewezen dat een verschuiving in de houding van ouders ten opzichte van vaccinaties van invloed lijkt te zijn op de dalende vaccinatiegraad. Overheidsactie om deze trend te pogen te keren is zeer gewenst."

Hoewel Nederland nog steeds goed scoort op drinkwater, is het volgens KidsRights belangrijk om hier scherp op te blijven. "Om de watervoorraden en de volksgezondheid doeltreffend te beschermen, opkomende verontreinigende stoffen aan te pakken, en te voldoen aan Europese richtlijnen zijn landbouwhervormingen, verbeterde rioolwaterzuivering, en verbeterd toezicht nodig."

Volgens voorzitter Marc Dullaert van KidsRights moet het nieuwe kabinet aan de slag. "Een land dat niet goed voor zijn kwetsbare kinderen zorgt, heeft een groot probleem. Het kabinet-Schoof moet in zijn planvorming op weg naar Prinsjesdag voorrang geven aan de huidige en toekomstige generatie kwetsbare kinderen en jongeren."

Dit jaar is er voor het eerst ook gekeken naar klimaatverandering. Nederland doet het daarbij volgens de kinderrechtenorganisatie wel goed, door een "ambitieus klimaatbeleid". Ook zijn er hoge scores op onderwijs, leven en bescherming. Dat laatste heeft te maken met een goede geboorteregistratie en het lage aantal tienermoeders.