Enkelbreuk zit Van Dijk niet in de weg, wielrenster kan meedoen aan Spelen

Wielrenster Ellen van Dijk kan ondanks een enkelbreuk die ze zes weken geleden opliep toch meedoen aan de Olympische Spelen. Wielerbond KNWU laat weten dat de 37-jarige fit genoeg is én ze is nog steeds in vorm. "Van Dijk is klaar om op het hoogste niveau mee te dingen voor eremetaal."

Van Dijk brak begin vorige maand haar enkel na een botsing met een aanhanger op een trainingskamp in Spanje. De drievoudig wereldkampioene tijdrijden werd gelijk geopereerd en begon meteen met revalideren voor Parijs. Dit deed ze in samenwerking met de bond, medisch specialisten en haar eigen ploeg, Lidl-Trek.

"Vanaf het moment van mijn val wist ik wat me te doen stond: mezelf klaarstomen voor de Spelen. Een intense periode, waarbij ik zaken van dag tot dag bekeek en steeds weer een stapje dichter bij mijn doel kwam. Ik ben dankbaar voor de ruimte die ik van de KNWU en coaches heb gekregen om dit proces aan te gaan en ook bij de medische staf was ik in hele goede handen", reageert Van Dijk via de bond.

Over tien dagen in actie

Op 27 juli doet Van Dijk mee aan de tijdrit. Op 4 augustus wacht de wegrace. Demi Vollering, Lorena Wiebes en Marianne Vos completeren de Nederlandse equipe bij het vrouwenwielrennen.