Honkballer Profar speelt als achtste Nederlander All Star Game: 'Geweldige ervaring'

Honkballer Jurickson Profar uit Curaçao heeft zijn eerste optreden in de jaarlijkse All Star Game van de Amerikaanse Major League Baseball (MLB) niet winnend af kunnen sluiten. Wel was de speler van het team van het Koninkrijk der Nederlanden goed voor een fraaie vangbal, een honkslag en een run.

Bekijk in de video hieronder de vangbal van Profar in de All Star Game.