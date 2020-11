Real boekt tegen Internazionale eerste CL-zege, Bayern nog altijd foutloos

Na een nederlaag en een gelijkspel heeft Real Madrid tegen Internazionale de eerste overwinning van dit Champions League-seizoen geboekt. In eigen huis wonnen de Madrilenen na een aantrekkelijk duel met 3-2.

Real had het lastig in de beginfase in een leeg Estadio Alfredo Di Stéfano. Internazionale had het betere van het spel en kopte via Nicolò Barella op de lat. Niet veel later miste Lautaro Martínez een open schietkans.

De Madrilenen werden in de wedstrijd geholpen door Achraf Hakimi, die met een verkeerde terugspeelbal Karim Benzema oog in oog zette met Inter-doelman Samir Handanovic. De Fransman faalde niet. Niet veel later verdubbelde aanvoerder Sergio Ramos de score met een rake kopbal. Nog voor rust deed Inter wat terug. Na een prachtige hakbal schoot Martínez de 2-1 binnen.

Rodrygo beslist duel

In de tweede helft zochten de Italianen nadrukkelijk naar de gelijkmaker. De Kroaat Ivan Perisic wist Thibaut Courtois te passeren na voorbereidend werk van Arturo Vidal en Martínez.

Tien minuten voor tijd besliste de 19-jarige Braziliaan Rodrygo het duel. Na een assist Vinícius Júnior schoot de aanvaller knap raak in de bovenhoek.