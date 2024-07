Tien jaar na de MH17-ramp kampt 1 op de 8 nabestaanden nog met complexe rouw

Nederland heeft in de recente geschiedenis met meerdere rampen te maken gehad. Berthold Gersons was als hoogleraar psychiatrie verbonden aan het Amsterdam UMC toen hij in 1995 werd gevraagd om psychische bijstand te verlenen bij de Bijlmerramp, om de hoek van zijn werkplek.

"Er wordt ineens een hele gemeenschap getroffen en hoe is dan de veerkracht van die gemeenschap?", vroeg Gersons zich af. "Wat doet zo'n ramp met mensen persoonlijk?

Na de Bijlmerramp was Gersons ook betrokken bij de rouwverwerking na de Faro-ramp (1992), de vuurwerkramp in Enschede (2000), de cafébrand in Volendam (2001) en de MH17 (2014).

Blijven herdenken

Naarmate de tijd vordert verandert de rouw, valt hem daarbij op. "Vorige week was er een online bijeenkomst met mensen die betrokken waren bij de vuurwerkramp in Enschede en daar rees de vraag: moeten we na 25 jaar stoppen met herdenken? Volgens mij moet je doorgaan, want het betekent veel voor mensen en het trekt het naar het nu."

Daarom vindt Gersons het ook belangrijk dat er een plek is waar mensen het hele jaar naartoe kunnen, zoals de MH17-herdenkingsplek in Vijfhuizen.

"Op dagen zoals deze voel je nog meer hoe erg het gemis is en de afstand tot de herinnering wordt steeds groter", weet Gersons. "Er is een gat in de familie of in een vriendenkring geslagen en dat wordt niet opgevuld. Het verdriet gaat niet weg, dat verwerk je je leven lang niet. Maar misschien kan je wel functioneren met dat verdriet."