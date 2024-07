Etappe 17: met de zegen van Pogacar krijgen avonturiers weer een kans

De slotklim naar ski-oord Superdévoluy is voor het eerst in het Tour-parcours opgenomen. Stef Clement, vanavond te gast in De Avondetappe, bewaart mooie herinneringen aan de klim, die in 2013 en 2016 wel in Critérium du Dauphiné werd bedwongen.

Elf jaar geleden eindigde Clement als vijfde op de klim van 3,9 kilometer à 5,9%. Vóór onder anderen viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, Alejandro Valverde en Alberto Contador.

"Ik heb daar een hele mooie foto van. Die heb ik wel bewaard. Het was de enige dag in mijn leven dat ik de allerbeste renners van de wereld kon volgen", aldus Clement.

Zie hieronder de bewuste foto van Stef Clement: