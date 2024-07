Wie durft? Engelse bond zoekt kandidaat voor lastigste job van Britse voetbal

De Three Lions ontwikkelden zich tot een geduchte toernooiploeg. In de acht jaar dat Southgate bondscoach was, leidde hij zijn team naar een halve finale op het WK en twee EK-finales.

In zestig jaar heeft Engeland nooit zo consistent gepresteerd als nu. Met de doorstroming van jonge toptalenten blijft Engeland ook voor de komende jaren een voetbalgrootmacht om rekening mee te houden.

Mogelijke opvolgers

Al voordat Southgate zijn ontslag had genomen, speculeerden de Britse media -uiteraard- al lustig over mogelijke opvolgers. De discussie ging dan snel over de vraag of een buitenlander het roer moest overnemen of toch een Engelsman.

Wat dat laatste betreft is de spoeling erg dun. Van de twintig clubs in de Premier League worden er momenteel maar vier geleid door een Engelsman.

Volgens de Britse media staat Eddie Howe bovenaan het wensenlijstje van de Engelse bond. Howe is op dit moment trainer van Newcastle United, waar hij naam heeft gemaakt met snel, aanvallend countervoetbal. Howe heeft nog niet gereageerd op alle speculaties.