Slordig Ajax wint bij Midtjylland en klimt naar tweede plaats in groep D

Omdat Atalanta met 0-5 verloor van Liverpool, is Ajax naar de tweede plaats in groep D geklommen.

De Amsterdammers, die rouwbanden droegen om de overleden meesterscout Tonny Bruins Slot te eren, kenden een flitsende start in Denemarken. Na 48 seconden was het al raak, dankzij Antony. De Braziliaan rondde een voorzet van Tadic koelbloedig af.

Het zestal testte maandag positief op corona , maar mocht later alsnog afreizen naar Denemarken. Tadic, Onana en Gravenberch stonden in de basis. Klaassen, Labyad en Stekelenburg namen plaats op de bank.

Het was lang onduidelijk of Ajax-trainer Erik ten Hag kon beschikken over aanvoerder Dusan Tadic, doelman André Onana, Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad, Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg.

De thuisploeg deed snel na de 0-2 al wat terug. Anders Dreyer stond helemaal vrij en schoot de bal zonder aarzelen langs Onana. Even later kon de Ajax-doelman een nieuwe poging van Dreyer wel uit het doel houden.

Dankzij de doelpunten van Antony en Tadic voegde Ajax zich in het rijtje van Europese clubs die minimaal 700 keer gescoord hebben in alle toernooien van de UEFA. Real Madrid (1158 doelpunten), FC Barcelona (1127), FC Bayern München (982), Juventus (814) en Liverpool (718) gingen Ajax voor.

Voor Daley Blind was het zijn 43ste Champions League-duel voor Ajax. Daarmee is de middenvelder nu recordhouder bij de Amsterdammers als het gaat om Champions League-wedstrijden.

Van der Sar over positieve testen: 'Opmerkelijk'

Ajax hoopt de komende dagen duidelijkheid te krijgen over hoe het komt dat maandag zo veel spelers ten onrechte positief getest zijn op het coronavirus. "Ik ben geen dokter of viroloog", zei Edwin van de Sar vlak voor de aftrap. "Maar dit is opmerkelijk..."

"Dit is geen wedstrijd in de eredivisie", zei Van der Sar. "We hebben alles in het werk gesteld om de bewuste spelers alsnog speelgerechtigd te krijgen. Dat is aardig gelukt al was de voorbereiding verre van ideaal. Je gaat je nu ook afvragen waarom Antony niet tegen Liverpool mocht voetballen maar drie dagen later wel tegen VVV."