Doden en gewonden in Bangladesh bij rellen over quota voor overheidsbanen

Bij studentenprotesten in Bangladesh zijn zeker vijf doden en tientallen gewonden gevallen. Dat melden plaatselijke media. Het geweld dat maandag in de hoofdstad Dhaka begon, verspreidde zich dinsdag uit naar meerdere steden: Chattogram in het zuidoosten en Rangpur in het noorden van het land.

De protesten zijn al twee weken aan de gang. De betogers willen dat er een einde komt aan een regeling die bepaalt dat veel overheidsbanen zijn gereserveerd voor de familie van veteranen die hebben gevochten voor de onafhankelijkheid van Bangladesh in 1971. Die bezetten daardoor zo'n 30 procent van de banen bij de overheid.

Tegelijk kampt het land met groeiende werkeloosheid. De demonstrerende studenten noemen de regeling discriminerend en pleiten voor een systeem dat op prestaties is gebaseerd. Het quotasysteem bevoordeelt volgens hen de aanhang van premier Sheikh Hasina, wiens partij Awami Liga indertijd de onafhankelijkheidsbeweging leidde. Leiders van die partij beschuldigen de oppositie er tegelijkertijd van de protesten te steunen om de eigen populariteit te vergroten.

Wegen geblokkeerd

Maandag braken er rellen uit bij de universiteit van Dhaka. Volgens de politie raakten daar meer dan honderd studenten bij gewond. Maandagnacht sloeg het geweld over naar een andere universiteit in Savar, net buiten de hoofdstad. Dinsdag volgden protesten in andere steden. De betogers blokkeerden op veel plaatsen wegen en spoorwegen.

Het quotasysteem was in 2018 opgeschort na massale studentenprotesten. Een gerechtshof maakte die beslissing afgelopen maand weer ongedaan, wat de aanleiding was voor de nieuwe protesten. Vorige week werd die uitspraak op zijn beurt voor vier weken opgeschort door het hooggerechtshof van Bangladesh. De hoogste rechter riep de protesterende studenten op weer naar college te gaan, in afwachting van een definitieve beslissing. De betogingen zijn echter doorgegaan.