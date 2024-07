Kosovotribunaal veroordeelt voormalig lid Bevrijdingsleger tot 18 jaar cel

Het Kosovotribunaal in Den Haag heeft een voormalig lid van het Kosovaarse Bevrijdingsleger (UCK) tot een celstraf van 18 jaar veroordeeld. De 60-jarige Pjetër Shala was volgens deze speciale rechtbank betrokken bij een moord en het illegaal gevangen houden en martelen van zeker achttien anderen tijdens de Kosovo-oorlog (1998-2000).

De president van de rechtbank zei dat Shala "zonder twijfel" betrokken was bij de mishandeling in mei en juni 1999 van etnische Kosovaren die door het UCK als spionnen van het Servische leger werden gezien, of als collaborateurs. Ze waren na hun aanhouding gevangen gezet in een geïmproviseerde gevangenis in een metaalfabriek.

De Kosovaar die daarbij stierf was in zijn been geschoten. "Hij kreeg geen medische hulp en de andere gevangenen moesten toezien hoe hij na een vreselijke doodstrijd stierf", zei de voorzitter van de rechtbank.