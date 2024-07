Philipsen wint laatste massasprint in Tour na perfecte lead-out Van der Poel

Nabeschouwen in De Avondetappe

De Avondetappe is vanavond om 22.07 uur te zien op NPO 1, of via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Tom Dumoulin, oud-renner en tijdritspecialist Jos van Emden en vogelkenner Jesse Zwart schuiven aan bij Dione de Graaff.