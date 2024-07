Girmay is 'oké' na val, maar strijd om groene trui is terug: 'Niet over tot in Nice'

Maar toen bleek dat Girmay aan zijn val vooral schaafwonden over had gehouden, liet Philipsen doorschemeren dat hij de strijd om het groen in de laatste vijf etappes maar al te graag aan wil gaan.

"Natuurlijk wens je niemand een val toe, maar het is leuk om nog enige ambitie te hebben. Met een doel rondrijden is leuker dan zonder doel. De wedstrijd is nog niet over tot in Nice."

"Alles is mogelijk, maar het zal wel lastig worden", beseft Philipsen. "Hij klimt heel goed. Ik zal doen wat ik kan, maar de zwaarste ritten moeten nog komen."