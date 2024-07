Groenewegen is uitgesprint in Tour: 'Maar kan nog wel bidonnetjes brengen'

"We wisten dat voor mij de eerste twee weken het belangrijkst waren. Het is gelukt om een etappe te winnen en nu kan ik nog iets teruggeven aan mijn ploeggenoten."

De Britse kopman Simon Yates hoopt een bergrit te winnen, terwijl de Australiër Michael Matthews zijn zinnen op de heuvelrit van donderdag heeft gezet. "Yates rijdt steeds beter en Matthews is ook goed in vorm", vindt Groenewegen.

"Ik kijk er wel naar uit om iets terug te doen voor ze, want in de eerste twee weken heeft de ploeg veel voor mij gewerkt. Heel fris voel ik me niet meer, maar ik kan ze een beetje uit de wind houden in het begin van de etappes of een keer een bidonnetje halen."

Geen 'lekkere worst'

In de loodzware Alpen-etappes van vrijdag en zaterdag wordt het afzien voor Groenewegen. "Ik had het in de Pyreneeën al erg zwaar en was daardoor vandaag ook niet meer fris om goed te sprinten."

Normaal wacht voor de sprinters na alle bergritten de beloning op de Champs-Élysées in de vorm van de meest iconische massasprint van het jaar. Maar doordat de Olympische Spelen dit jaar in Parijs zijn, is alles anders. "Die lekkere worst na de bergen is er nu niet", zegt Groenewegen gelaten. "Maar ik hobbel gewoon lekker door naar Nice."