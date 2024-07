Rus trekt na slijtageslag aan langste eind, partij lag uur stil door lichtproblemen

Arantxa Rus heeft na een ware slijtageslag de tweede ronde bereikt op het WTA-toernooi in Palermo. Ze versloeg de Italiaanse Martina Trevisan in drie sets: 6-7 (5), 6-4, 6-2.

Rus, de mondiale nummer 62 van de wereld, en Trevisan (WTA-77) maakten er een schitterende wedstrijd van in de Italiaanse hitte met veel lange, hoogstaande rally's.

De eerste set duurde maar liefst tachtig minuten. Daarin maakte Rus tweemaal een break achterstand ongedaan, maar uiteindelijk ging de set alsnog, na een tiebreak, naar de Italiaanse.

Lichtproblemen

Rus was vervolgens in de tweede set hard op weg om de stand gelijk te trekken, maar toen zij wilde serveren voor de setwinst werd de partij stilgelegd wegens problemen met de lichtinstallatie.

De wedstrijd lag een uur stil, maar daarna was Rus oppermachtig. Ze won vijf games op rij en zo won de Nederlandse van Trevisan, die in 2022 nog halvefinaliste was op Roland Garros.