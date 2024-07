Vierdaagse diskwalificeert zeven wandelaars, één om doodsbedreiging

Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn zeven wandelaars gediskwalificeerd. Een van hen, een man van 68, is uitgesloten van deelname vanwege een doodsbedreiging, aldus de organisatie.

De man deed voor de 35ste keer mee aan de wandelprestatietocht, meldt Omroep Gelderland. Nadat hij vandaag finishte, bedreigde hij volgens een woordvoerder een medewerker van de organisatie.

De man kreeg tijdens de etappe al een waarschuwing. Hij had zijn onvrede geuit over de safety car. Wandelaars mogen deze auto, die 8 kilometer per uur rijdt, niet inhalen.

De wandelaar geeft tegenover de omroep toe dat hij tegen de medewerker zei dat hij "de volgende keer een pistool mee zou nemen". "Ik ben te ver gegaan", zei hij daar achteraf over. "Zo was het niet bedoeld." Door zijn actie mag hij morgenochtend niet aan de tweede etappe beginnen. "Ik vind het heel zuur, maar spijt is misschien overdreven."

Andere diskwalificaties

De andere zes deelnemers zijn gediskwalificeerd omdat ze hun route hebben ingekort. Uitsluiting van wandelaars komt niet vaak voor, zegt de woordvoerder van de Vierdaagse. "Dat gebeurt bijvoorbeeld omdat controleurs vaststellen dat militairen met te lichte bepakking lopen en wandelaars de route afsnijden, wildplassen of wildpoepen."

De gediskwalificeerde wandelaars mochten nog bezwaar indienen. De 68-jarige wandelaar deed dat ook. "Na beraad blijft de diskwalificatie staan", meldt een woordvoerder van de Vierdaagse. Eerder op de dag zei de wandelaar tegen Omroep Gelderland dat hij bij een definitieve diskwalificatie nooit meer mee zal doen aan het evenement.

Geen 'burgerwacht'

De Nijmeegse burgemeester Bruls zei gisteren dat hij een aangekondigde actie van de groep Nijmegen4Palestine niet zou toelaten. De groep wilde naar eigen zeggen een "burgerwacht" inzetten om wandelaars aan te spreken die Israëlische legertekens bij zich dragen.

Toch werd vandaag wel geprotesteerd door actievoerders van de groep. Zo'n twintig leden van Nijmegen4Palestine riepen leuzen en hadden borden bij zich. Ze hebben geen wandelaars aangesproken, schrijft Omroep Gelderland.

Blaren

De eerste dag van de 106e editie van de Vierdaagse verliep verder zonder grote problemen. 819 lopers zijn uitgevallen, meldt de organisatie. Volgens het Rode Kruis zijn er ruim 1000 blaren geprikt. De hulpverleningsorganisatie is tevreden en spreekt van "een goede dag".