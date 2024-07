Vanavond op tv: Wie is Trumps running mate Vance? • EU boos op Orbán • De nieuwe radicaal-rechtse Europarlementariërs

Running mate J.D. Vance

Donald Trump heeft J.D. Vance aangewezen als zijn running mate. Daarmee is de 39-jarige Vance ook de kandidaat voor het vicepresidentschap.

Vroeger was Vance erg kritisch op Trump. Hij suggereerde zelfs dat hij de 'Amerikaanse Hitler' kon zijn. Maar jaren later is alles anders: nu bewondert hij Trump. Verder is Vance bekend om zijn voorstel voor een nationaal abortusverbod. Ook verzet hij zich tegen hulp aan Oekraïne.

Wat betekent het voor Europa als Vance vicepresident wordt? En wat betekent het voor het verdere verloop van de campagne?

Verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal is in swing state Pennsylvania en peilt de stemming onder kiezers, zowel Democraten als Republikeinen.