Israël beweert: 14.000 militanten gedood, helft Hamas-top uitgeschakeld

In december vorig jaar gaven anonieme Israëlische legerfunctionarissen aan dat er destijds ongeveer twee Palestijnse burgers omkwamen per gedode Hamas-strijder. Ook het lokale ministerie van de Palestijnse enclave zegt dat het merendeel van de slachtoffers vrouwen en kinderen zijn.

'Hamas komt vaker tunnels uit'

In de verklaring van het leger vandaag staat niets over het aantal burgerslachtoffers in Gaza. Israël zegt daarin opnieuw dat Hamas-strijders burgers als levend schild gebruiken. Na maandenlang in tunnels te hebben gezeten, opereren Palestijnse militanten volgens het leger nu vaker vanuit ziekenhuizen, scholen en humanitaire zones.

De afgelopen week zijn er zo'n vijftig luchtaanvallen op dit soort locaties uitgevoerd in Gaza, aldus het leger tegenover de krant The Times of Israël. De legertop stelt dat hierbij het oorlogsrecht wordt nageleefd, maar het is duidelijk dat Israël Palestijnse burgerslachtoffers accepteert bij bombardementen.

Luchtaanval op Mohammed Deif

Afgelopen weekend heeft het leger bijvoorbeeld met zeer zware bommen een humanitaire zone in Gaza aangevallen. Volgens experts moet het leger geweten hebben dat dit in dichtbevolkt gebied tot een groot aantal burgerdoden zou leiden. Er werden negentig Palestijnse doden gemeld. Het is onduidelijk of de hoge Hamas-commandant die het doelwit was, Mohammed Deif, is omgebracht.

In de verklaring van het leger zijn foto's van de veertien hoogste Hamas-commandanten opgenomen. Daarvan zijn er volgens Israël zeven "geëlimineerd". Op de foto is Deif, de hoogste bevelhebber van de militante tak van Hamas in Gaza, niet doodverklaard. Hamas stelt dat hij nog leeft, maar bewijs daarvoor is niet geleverd. Ook beweert de militante beweging dat het minder strijders heeft verloren dan Israël claimt.