Ook voor Trumps running mate is het America First: 'Grote zorg voor Europa'

Vance's uitspraken over Oekraïne en Europa passen volledig binnen het plaatje van Trumps 'America First'-beweging, zegt Amerika-kenner Kenneth Manusama. "Aanhangers van die beweging hanteren een hele nauwe interpretatie van het nationaal belang. Die interpretatie houdt eigenlijk op bij de economische belangen van het Amerikaanse vasteland. De gedachte is: we moeten eerst voor onszelf zorgen voordat we naar het buitenland kijken."

Ideologisch zitten Trump en Vance op één lijn, zegt ook Julie Carr Smyth, journalist bij persbureau AP, die Vance als politicus volgt. Volgens haar trok Vance twee jaar geleden als kandidaat-senator Trumps aandacht toen hij zich kritisch uitliet over de Amerikaanse steun aan Oekraïne. "Hij behoort tot een groep politici die vinden dat het geld dat naar Oekraïne gaat, anders zou moeten worden besteed. Bijvoorbeeld naar het versterken van de zuidelijke grens."

Vriendschap met Orbán

Net als Trump heeft Vance in het verleden zijn lof uitgesproken voor de Hongaarse premier Viktor Orbán. Afgelopen september pleitte Vance in een podcast voor de "de-woke-ificiation" van scholen in zijn staat en noemde daarbij Orbán als inspiratiebron. Hij prees het verbod dat Orbán heeft opgelegd aan universiteiten om onderwijs te geven over racisme en gender.

Binnen de EU verliest Orbán juist steeds meer van zijn geloofwaardigheid. Vorige week bracht de Hongaarse premier een bezoek aan Donald Trump - na eerder al een bezoek te hebben gebracht aan president Poetin en president Xi - als onderdeel van zijn zelfverklaarde 'vredesmissie'. Dit kwam hem op felle kritiek te staan van Europese leiders. Vandaag besloot de Europese Commissie zelfs het EU-voorzitterschap van Hongarije te boycotten vanwege zijn eenmansactie.

Op zijn sociale media deelde Orbán beelden van zijn bezoek aan Trump: