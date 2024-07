Tranen bij Oranje na halen EK en goal Miedema: 'Dat zij scoort, doet wel iets met mij'

"Natuurlijk wil je eerste worden, maar na alles wat we hebben meegemaakt is tweede worden ook goed. Het is niet makkelijk voor ons geweest, maar er wordt wel veel verwacht van ons. Wij hebben in ieder geval keihard geknokt, ook voor de speelsters die thuiszitten", vertelt Spitse.

Jackie Groenen verduidelijkt de woorden van haar aanvoerster. "Het wordt vaak vergeten dat we veel blessures hadden. De jonge meiden moeten dan opstaan, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Je ziet wel talent doorstromen, maar dat heeft ook tijd nodig."

'Het is Hollands om kritisch te zijn'

Miedema vindt het dan ook niet vreemd dat het voetbal bij Oranje niet altijd even goed was.

"Er zijn veel meiden die nog niet eens vakantie hebben gehad. Daarnaast kom ik ook van ver met blessureleed. Het is heel bijzonder dat ik nu twee wedstrijden zolang op het veld heb kunnen staan. Natuurlijk kunnen we beter, maar het is ook Hollands om kritisch te zijn. We kunnen nu ook gewoon genieten van de kwalificatie."