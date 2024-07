Oranje plaatst zich voor EK door late gelijkmaker Miedema in Noorwegen

Na de 0-0 van afgelopen vrijdag tegen Italië koos bondscoach Andries Jonker dinsdag voor dezelfde basiself. Voor doelpunten werd in Noorwegen gekeken naar de steeds fitter wordende Miedema. Na negentig minuten tegen Italië was de topscorer aller tijden opnieuw fit genoeg om te starten, Jonker plaatste haar in de spits.

Lineth Beerensteyn, de enige Oranje-international die in de voorgaande zeven interlands dit kalenderjaar tot scoren kwam (driemaal), moest daarom uitwijken naar de rechterflank.

Aan aanvallen kwam Nederland in de eerste helft echter nauwelijks toe. De Noren konden niet zomaar genoegen nemen met een gelijkspel en gingen op jacht naar doelpunten middels de onder de Britse coach Gemma Grainger gebruikelijke hoge druk.

Oranje ontsnapt na fout

Dat leverde de nodige problemen op in de Nederlandse achterhoede, waar Dominique Janssen al na vijf minuten flink in de fout ging met een pass voor het eigen doel langs.

De bal rolde recht in de voeten van de Noorse aanvaller Guro Reiten. Zij was onzelfzuchtig, maar slaagde er niet in de volledig vrijstaande Caroline Graham Hansen te bedienen. Karina Sævik kwam uit een moeilijke hoek nog tot een schot, maar die inzet werd gekeerd door Lize Kop.