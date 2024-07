CNN: VS kreeg informatie over Iraans plan om Trump te doden, geen link met aanslag

De Verenigde Staten hebben de afgelopen weken informatie gekregen over een plan van Iran om oud-president Donald Trump te vermoorden. Dat meldt CNN. Volgens de Amerikaanse nieuwszender heeft dit plan niets te maken met de aanslag op Trump van afgelopen zaterdag.

Naast Trump zou ook de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, de Republikein Mike Pompeo, doelwit zijn. Over de inhoud van het plan is niets bekend. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Beveiliging opgeschroefd

Volgens CNN heeft de Secret Service de beveiliging van Trump de afgelopen weken opgeschroefd na de melding over het Iraanse moordplan. Een woordvoerder van de beveiligingsdienst zegt tegen de nieuwszender dat er onlangs "beschermende middelen en capaciteiten zijn toegevoegd aan de beveiliging van de voormalige president".

Dat Trump de afgelopen tijd zwaarder zou zijn beveiligd dan gebruikelijk is gelet op de aanslag van zaterdag in Pennsylvania opmerkelijk. Toen kon de 20-jarige Thomas Matthew Crooks ongehinderd op een dak klimmen, om vervolgens de Republikeinse presidentskandidaat Trump te beschieten die zo'n 150 meter verderop een campagnetoespraak hield. Trump raakte gewond aan zijn oor.

Het is niet bekend of Trumps campagneteam op de hoogte was van de Iraanse dreiging.

Vier jaar geleden werd de Iraanse generaal Soeleimani op bevel van toenmalig president Trump gedood bij een Amerikaanse luchtaanval in Bagdad. Teheran zei toen meteen de aanslag te zullen wreken. Een aantal functionarissen die werkten voor de regering van Trump worden sindsdien streng beveiligd.

