Mbappé officieel gepresenteerd bij Real Madrid voor ruim 80.000 fans

Real Madrid heeft Kylian Mbappé officieel gepresenteerd. Onder luid applaus kwam de 25-jarige aanvaller in het nieuwe thuistenue met rugnummer 9 het veld op.

Ruim 80.000 mensen waren in het uitverkochte Estadio Santiago Bernabéu aanwezig om de presentatie bij te wonen. De animo was groot: naar verluidt hadden in totaal 100.000 mensen zich aangemeld.

Enkele uren voordat het Bernabéu de deuren opende, stonden er al lange rijen bij het stadion. De verkoop van shirts met de naam van Mbappé achterop, à 190 euro per stuk, ging door het dak. Het was het enige shirt dat fans op de dag van de presentatie konden kopen in de officiële fanshop.

Medische keuring

Eerder op de dag rondde Mbappé zijn medische keuring - ondanks een gebroken neus - met succes af. Hij poseerde samen met clubvoorzitter Florentino Pérez voor de vijftien Europa Cup I/Champions League-bekers die de club in totaal heeft gewonnen, alvorens zijn contract officieel te ondertekenen.