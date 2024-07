Zorgen bij schapenhouders over werking vaccin tegen blauwtongvirus

Dierenarts Reinard Everts van Schapendokter.nl uit Coevorden ziet ook boven de grote rivieren veel meldingen van schapenhouders. "We zagen vorige week al een explosie. Dat was ook wel te verwachten, want na een paar dagen zomers weer beginnen de knutten aan hun bloedmaaltijd. Dit past in het plaatje wat we niet gehoopt hadden."

Hij ziet ook dat de ziekte zich sneller verspreidt dan vorig jaar. "Maar dat gebeurt vaker het tweede jaar, doordat de knuttenpopulatie dan al meer besmet is."

Everts had gehoopt dat minder dieren klachten zouden hebben, dat het vaccin wat beter zou beschermen. Hij hoopt nog wel dat het beschermt tegen sterfte. Het beeld van honderden dode schapen herkent hij nog niet.

"We zien ten opzichte van vorig jaar wel dat er meer dieren ziek worden en dat die na een paar dagen beter worden. Maar er is ook wel sterfte. De bescherming is toch niet helemaal zoals gehoopt."

Billenknijpen

Toch blijft hij optimistisch. Vorig jaar gingen drie op de vier zieke dieren dood. Het is nog niet te zeggen hoeveel dat er nu zijn, omdat het virus pas net is opgedoken, maar als dat er nu minder zijn, zou het vaccin al wel helpen.

"Het is nu even billenknijpen. Het kan een dag of tien duren voor een schaap doodgaat. Eind deze week zitten we ongeveer op die termijn. Dan is er meer te zeggen over de effectiviteit van het vaccin. Ik heb nog steeds de indruk dat het gemiddeld iets minder erg is dan vorig jaar en dat er meer dieren opknappen."