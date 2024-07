Bus botst tegen tunnelwand op Spaanse snelweg

Op een snelweg in Spanje is een bus tegen de ingang van een tunnel gebotst en vrijwel rechtop tot stilstand gekomen. Het ongeluk gebeurde op de snelweg bij Pineda de Mar, ten noorden van Barcelona. Volgens de autoriteiten in Catalonië zijn vijf mensen gewond geraakt, drie van hen verkeren in kritieke toestand.

In de bus zaten zo'n 60 textielwerkers die onderweg waren naar een nabijgelegen fabriek. Mogelijk is de bus van de weg geraakt en vervolgens tegen de helling opgereden en diagonaal omhoog blijven staan.

De inzittenden werden uit de voorkant van de bus bevrijd. Ze konden daar op het dak van de tunnel stappen, is te zien op deze beelden: