Gareth Southgate stopt als bondscoach van het Engels voetbalelftal. Dat heeft voetbalbond FA bekendgemaakt. De 53-jarige Engelsman stond sinds 2016 aan het roer bij de nationale ploeg.

Onder leiding van Southgate bereikte Engeland tweemaal op rij de finale van het Europees kampioenschap. Engeland verloor de eindstrijd zondag met 2-1 van Spanje. In 2021 was Italië in eigen land na strafschoppen te sterk.

Later meer.