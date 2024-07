Southgate stapt op als bondscoach Engeland na bewogen EK

"Het is een eer geweest de nationale ploeg te leiden", schrijft Southgate in een verklaring. "We hebben de beste fans ter wereld en hun steun betekent veel voor mij. Maar het is tijd voor verandering en een nieuw hoofdstuk."

Twee finales

In de acht jaar dat Southgate bondscoach was, leidde hij Engeland naar drie halve finales en twee finales op vier eindtoernooien. Op het WK van 2018 eindigde Engeland als vierde, op het WK in Qatar waren de kwartfinales het eindstation. Op de vorige twee EK's was England verliezend finalist.