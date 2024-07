Krajicek haalt na Sinner ook Alcaraz naar ABN Amro Open

Carlos Alcaraz maakt volgend jaar zijn debuut op het ABN Amro Open. Dat heeft de organisatie van het ATP 500-toernooi, dat in februari wordt gehouden in Rotterdam, dinsdag bekendgemaakt.

Daarmee krijgt toernooidirecteur Richard Krajicek zijn zin. De voormalig tennisser maakte eerder dit jaar bekend dat hij zijn best ging doen om de Spanjaard naar Rotterdam te krijgen.

Alcaraz zegevierde vorige week voor de tweede keer op rij op Wimbledon door Novak Djokovic opnieuw in de finale te verslaan. Vorige maand was hij al de beste op Roland Garros, een bijzondere dubbel in de sport.

Kijk hier de samenvatting van de door Alcaraz gewonnen Wimbledon-finale: