Badjuf krijgt schadevergoeding na ongeluk door dode muis

De gemeente Eindhoven moet een badjuf ruim 4500 euro schadevergoeding betalen na een ongeluk door een dode muis. De vrouw raakte twee jaar geleden gewond omdat ze zo schrok toen een collega met het dode diertje in zijn schepnet voorbijliep dat ze uit haar toezichtstoel viel.

De badjuf was destijds aan het werk bij een buitenbad toen een bezoeker bij haar langskwam om te melden dat er een dode muis in het peuterbad lag. De vrouw vroeg vervolgens een collega om het beestje uit het water te halen.

Ze vertelde op de zitting dat ze zelf bang is voor muizen. Daarnaast kon ze niet weg omdat ze toezicht moest houden op het buitenbad. Ze zat op dat moment in een toezichtstoel van 1,70 meter hoog.

Letsel aan linkerknie

Toen de collega met de dode muis in een schepnet over zijn schouder voorbijliep ging het dus mis. De vrouw schrok zo dat ze van de stoel viel, waarna ze zich verstapte. De vrouw liep letsel op aan haar linkerknie en kon vervolgens langere tijd niet werken.

Volgens haar had de collega het schepnet met de dode muis vlak bij haar hoofd gehouden, maar die zegt zelf dat hij op anderhalve meter voorbij kwam en niet met de schepnet in haar buurt is geweest, meldt Omroep Brabant.

Niet veilig genoeg

Omdat gemeente eigenaar is van het zwembad, had de vrouw geëist dat de gemeente opdraait voor de medische kosten, schrijft het AD. Nadat ze was gevallen kon ze maandenlang niet werken. Ook zegt ze nog altijd last te hebben van de gevolgen van het ongeluk.

De kantonrechter oordeelt dat de gemeente zich inderdaad niet aan de zorgplicht heeft gehouden. Zo was de toezichtstoel, zonder leuning en met drie smalle treden, niet veilig genoeg. "Er bestaat een verhoogd risico dat medewerkers zich bezeren, als ze de stoel snel moeten verlaten."

Ook had de gemeente het zwembad duidelijke instructies moeten geven over hoe ongedierte uit het water verwijderd moet worden.