Duitse regering verbiedt tijdschrift Compact, 'spreekbuis extreemrechts'

De Duitse regering heeft het tijdschrift Compact verboden. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het blad in tegen de grondwet. Minister Nancy Faeser noemt Compact "een centrale spreekbuis van de rechts-extremistische scene". Vanochtend zijn er invallen gedaan in verband met het verbod.

"Dit tijdschrift zet aan tot onuitsprekelijke haat tegen Joden, tegen mensen met een migratieachtergrond en tegen onze parlementaire democratie", zegt Faeser in een verklaring. De Duitse inlichtingendienst bestempelde Compact in 2022 al als een antidemocratisch medium.

Maandelijks blad

Compact is een magazine dat maandelijks wordt uitgegeven, met een oplage van zo'n 40.000 exemplaren. Daarnaast is het blad ook online actief met een videokanaal en heeft het een webshop met boeken, cd's, dvd's en merchandise zoals kleding, posters en stickers.

Het blad verspreidt volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken onder meer antisemitische inhoud, bijvoorbeeld complottheorieën over een almachtige Joodse financiële elite. Volgens het ministerie zet het blad ook bepaalde etnische groepen, met name die van Arabische afkomst, weg als tweederangsburgers.

"Ons signaal is heel duidelijk: we zullen niet toestaan dat etnische definities definiëren wie tot Duitsland behoort en wie niet", zegt binnenlandminister Faeser. "Onze rechtsstaat beschermt iedereen die vijandig wordt bejegend vanwege geloof, afkomst, huidskleur of vanwege een democratische opstelling."

Compact is opgericht door Jürgen Elsässer, "een rechtsextremist", in de ogen van minister Faeser. Zelf rekent Elsässer zich tot een stroming die hij "nieuw rechts" noemt. De denkbeelden van Compact komen vaak overeen met die van de politieke partij Alternative für Deutschland (AfD).

Invallen

Met het verbod zijn er vanochtend ook invallen gedaan in de deelstaten Brandenburg, Hessen, Saksen en Saksen-Anhalt. Het gaat om panden van Compact en de woningen van sleutelfiguren, zoals het management en belangrijke aandeelhouders. Daarbij zijn documenten en ander materiaal in beslag genomen dat als bewijs kan dienen.