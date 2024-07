Afslankmiddel Wegovy nog niet vergoed door onzekerheid over gezondheidsvoordelen

Het afslankmiddel Wegovy wordt voorlopig niet vergoed. In een advies aan minister Agema van Volksgezondheid schrijft Zorginstituut Nederland dat het op dit moment "niet maatschappelijk te verantwoorden is".

In het dieetmedicijn Wegovy zit de werkzame stof semaglutide, die onder meer het hongergevoel remt. Het Zorginstituut, dat toeziet op de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, acht het medicijn bewezen effectief, maar het is nog onduidelijk wat de effecten zijn op de lange termijn.

Ook is er vrees voor een stormloop op het middel, wat ertoe kan leiden dat het medicijn een flinke hap neemt uit het zorgbudget. Het Zorginstituut schat dat de kosten kunnen oplopen tot 1,3 miljard euro per jaar.

Wereldwijd veel vraag naar semaglitude

Vorig jaar zomer legde farmaceut Novo Nordisk een verzoek om toelating tot de basisverzekering neer. Voor diabetespatiënten is het middel al op de markt onder de merknaam Ozempic. Het Zorginstituut ziet echter dat er wereldwijd een tekort is aan semaglitude. Voor diabetespatiënten is die stof van belang omdat die de bloedsuikerspiegel verlaagt.

Gemiddeld valt de meerderheid van de gebruikers van deze medicatie zo'n 5 procent af. 30 procent van de gebruikers valt 10 procent af. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwde vorig jaar het medicijn niet te gebruiken zonder toezicht van een arts.

Toch is er al enkele jaren een run op het medicijn, sinds bekend werd dat het helpt om af te vallen. Hierdoor is Ozempic al bijna niet meer verkrijgbaar. Het Zorginstituut wil nu scherp bepalen welke mensen het meeste baat hebben bij het geneesmiddel om zo de onzekerheid over de kosten weg te nemen.

Groeiend obesitasprobleem

"Gaan we een mogelijk hele grote groep mensen in Nederland levenslang dure medicatie geven, terwijl we nog veel niet weten over gepast gebruik van dit middel?", zegt Sjaak Wijma van het Zorginstituut. Volgen de bestuursvoorzitter kan de oplossing van het groeiende obesitasprobleem in Nederland niet alleen bij de zorg liggen.

Het Zorginstituut roept dan ook de politiek op om een breder debat te voeren over de maatschappelijke aanpak van overgewicht en de preventie daarvan. "Noodzakelijke maatregelen om de samenleving gezonder te maken blijven nu uit", zegt Wijma.

Eerder kregen andere afslankmiddelen, zoals Saxenda en Mysimba, wel groen licht van de Zorginstituut.