Etappe 16: geen sprint op slotdag, vandaag laatste kans voor de snelle mannen

De laatste kans, het laatste duel op de hoogste snelheid. Als de etappe van vandaag finisht in Nîmes is het 'rien ne va plus' voor de pure sprinters. Nog één keer alles geven, daarna zijn ze uitgespeeld.

Al decennialang bedwingen de mannen met de sterkste benen de zwaarste beklimmingen van de Tour de France met de Champs-Élysées in hun achterhoofd. Daar ligt, op uitzonderingen na, hun toetje. Het zoet van de meest prestigieuze massasprint op de kalender.

Deze zomer is, door de Olympische Spelen van Parijs, zo'n uitzondering. De Tour eindigt met een tijdrit in Nice en de etappe van vandaag, op de eerste dag van de derde week, is op papier de laatste sprintkans.

De zestiende etappe begint aan de kust in het plaatsje Gruissan en eindigt 188,6 kilometer later in Nîmes.