Energiebedrijven beginnen campagne: gebruik opgewekte zonnestroom meer zelf

Nederland is wereldkampioen zonnepanelen: geen ander land heeft er per inwoner zoveel. Begin dit jaar had iets meer dan een derde van de huizen zonnepanelen op het dak. Over twee jaar zal zo'n driekwart van de geschikte huizen zonnepanelen hebben, is de verwachting.

Toch vlakt de toename van het aantal zonnepanelen af op dit moment, onder meer vanwege de aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling.

Minder bedrijven

Het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met zonnepanelen steeg afgelopen jaren explosief naar 3285 begin dit jaar. In het tweede kwartaal daalde dit aantal voor het eerst, naar 3228, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Techniek Nederland wijt dit aan het "jojobeleid van de politiek". De brancheorganisatie van installatiebedrijven vreest meer faillissementen vanwege het verdwijnen van de vaste vergoeding voor de levering van stroom.