Wekdienst 16/7: Start Nijmeegse Vierdaagse • Hoger beroep chauffeur die motoragent doodreed

Wat heb je gemist?

Donald Trump is voor het eerst voor het publiek verschenen sinds de aanslag in Pennsylvania. Hij maakte zijn opwachting op de eerste dag van de Republikeinse conventie in Milwaukee.

Trump kwam binnengelopen met een verband om zijn rechteroor. Hij raakte daaraan afgelopen weekend gewond bij een aanslag in Pennsylvania. De oud-president werd in de zaal uitvoerig toegejuicht door zijn partijgenoten, terwijl zanger Lee Greenwood God Bless the USA zong. Trump balde opnieuw zijn vuisten, zoals hij ook deed toen hij na de aanslag werd weggevoerd door zijn beveiligers.

Ander nieuws uit de nacht

Biden: geen spijt van harde taal over Trump, wel van 'bullseye'-opmerking: hij vindt dat hij vorige week tijdens een telefoontje met geldschieters niet had moeten zeggen dat het tijd was "om Trump in het vizier te krijgen" ("It's time to put Trump in the bullseye").

Voorzitter Colombiaanse voetbalbond en zoon opgepakt bij finale Copa América: Ramón Jesurún en zijn zoon Ramón Jamil Jesurún worden ervan verdacht geweld te hebben gebruikt tegen officials in het stadion.

Sterke Van Gerwen klopt wonderkind Littler in eerste ronde World Matchplay: Michael van Gerwen is door naar de achtste finales van de World Matchplay in Blackpool, een van de grootste dartstoernooien van het seizoen, na een 10-6 overwinning op Luke Littler.

En dan nog even dit:

Bij de Nijmeegse Vierdaagse lopen steeds meer vrouwen 50 kilometer per dag, terwijl deze afstand alleen verplicht is voor mannen tussen de 18 en 50 jaar. Standaard lopen vrouwen tussen de 16 en 60 jaar 40 kilometer per dag bij het wandelevenement dat vandaag begint.

Afgelopen tien jaar deden er steeds tussen de 15.000 en 19.000 vrouwen mee aan de Vierdaagse, militairen niet meegerekend. In 2014 meldde 6 procent van de vrouwen die meededen zich voor de 50 kilometer. Sindsdien steeg het percentage vrijwel ieder jaar geleidelijk, tot vorig jaar ongeveer 9 procent. Ook dit jaar ligt het rond de 9 procent, verwacht de organisatie.